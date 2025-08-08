Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax

Ajacied gefileerd: "Hij moet van dat stempel van eeuwig talent af"

Sara
bron: ESPN
Jong Ajax juicht na een late goal van Dies Janse
Jong Ajax juicht na een late goal van Dies Janse Foto: © Pro Shots

Hans Kraay Jr. blikt vooruit op het verloop van de Keuken Kampioen Divisie, die vanavond weer losbarst. Kraay vindt dat Ajax-talent Julian Rijkhoff zich eindelijk maar eens moet gaan bewijzen bij Almere City. 

Kraay voorspelt dat Almere City kampioen gaat worden van de Keuken Kampioen Divisie. "Trainer Jeroen Rijsdijk en de nieuwe technisch directeur Chiel Dekker hebben uitstekend werk gedaan deze zomer. Zoals je weet, tel ik altijd het aantal doelpunten. Die hebben ze wel in huis gehaald", klinkt Kraay tegenover ESPN

"Ze hebben Julian Rijkhoff aangetrokken, van Jong Ajax. Die moet ze ook maar eens een keer gaan maken", is Kraay kritisch over de spits. "Hij moet af van dat stempel van eeuwig talent. Hij heeft zóveel potentie, maar veel te weinig goals gemaakt bij Jong Ajax: negen."

