Ajacied gefileerd: "Hij moet van dat stempel van eeuwig talent af"

Hans Kraay Jr. blikt vooruit op het verloop van de Keuken Kampioen Divisie, die vanavond weer losbarst. Kraay vindt dat Ajax-talent Julian Rijkhoff zich eindelijk maar eens moet gaan bewijzen bij Almere City.

Kraay voorspelt dat Almere City kampioen gaat worden van de Keuken Kampioen Divisie. "Trainer Jeroen Rijsdijk en de nieuwe technisch directeur Chiel Dekker hebben uitstekend werk gedaan deze zomer. Zoals je weet, tel ik altijd het aantal doelpunten. Die hebben ze wel in huis gehaald", klinkt Kraay tegenover ESPN.

"Ze hebben Julian Rijkhoff aangetrokken, van Jong Ajax. Die moet ze ook maar eens een keer gaan maken", is Kraay kritisch over de spits. "Hij moet af van dat stempel van eeuwig talent. Hij heeft zóveel potentie, maar veel te weinig goals gemaakt bij Jong Ajax: negen."