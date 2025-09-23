Kick-off
Ajacied valt niet op in Amsterdam: "Niemand herkende die gozer"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajacied geniet: "Dit is één van de hoogtepunten in mijn carrière”

Max
bron: Algemeen Dagblad
Oscar Gloukh in actie tegen PSV
Oscar Gloukh in actie tegen PSV Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh was zondag de grote man bij Ajax. De Israëliër viel goed in tegen PSV en maakte in de slotfase de gelijkmaker. 

Gloukh kwam voor veel geld naar Amsterdam, maar werd niet gelijk basisspeler. "Het is nooit gemakkelijk in het begin bij een nieuwe club en in een nieuwe ploeg. Je moet wennen", legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk houd ik er niet van om op de bank te zitten. Maar we zijn ook pas zes wedstrijden onderweg. Ik moet mezelf gewoon laten zien.”

Ook tegen PSV moest de middenvelder het doen met een invalbeurt, maar die bekroonde hij met een belangrijke goal. "Dit is één van de hoogtepunten in mijn carrière”, laat Gloukh weten. "Het belangrijkste is echter dat we de wedstrijd niet hebben verloren, al vond ik dat we moesten winnen. Ik kijk uit naar de volgende wedstrijden.”

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Frank van der Lende in het Afas Theater

Frank van der Lende baalt van Ajax-speler: "Het is zo pijnlijk"

0
Wesley Sneijder

Sneijder laakt Ajax: "Je bent hem langzaam kapot aan het maken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd