Ajacied geniet: "Dit is één van de hoogtepunten in mijn carrière”

Gloukh kwam voor veel geld naar Amsterdam, maar werd niet gelijk basisspeler. "Het is nooit gemakkelijk in het begin bij een nieuwe club en in een nieuwe ploeg. Je moet wennen", legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk houd ik er niet van om op de bank te zitten. Maar we zijn ook pas zes wedstrijden onderweg. Ik moet mezelf gewoon laten zien.”

Ook tegen PSV moest de middenvelder het doen met een invalbeurt, maar die bekroonde hij met een belangrijke goal. "Dit is één van de hoogtepunten in mijn carrière”, laat Gloukh weten. "Het belangrijkste is echter dat we de wedstrijd niet hebben verloren, al vond ik dat we moesten winnen. Ik kijk uit naar de volgende wedstrijden.”