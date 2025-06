Ajacied geprezen: "Laat ze maar kletsen over Schouten, Timber, Clasie"

Henk Spaan was afgelopen seizoen zeer te spreken over de prestaties van Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim en Davy Klaassen. Vooral over Henderson was de journalist zeer te spreken. De Engelsman krijgt een dikke 8 plus voor zijn seizoen in Amsterdam.

"Mensen uit andere oorden kunnen kletsen wat ze willen en jubelen over Schouten, Q. Timber en Clasie, er is er niet een bij die zijn stempel zo op het elftal drukt als Henderson", schrijft Spaan in Het Parool. "Als hij op de bank zit en de tegenstander komt te vaak langsvliegen de verkeerde kant uit, zie je de hoofden opzij en naar achteren draaien, naar hem. ‘Iemand moet daar orde op zaken gaan stellen,’ luidt de tekstballon. Sinds Gaaei zijn rechtervoet vaker laat zien, gunt Henderson de bal aan de rechtsback."

Fitz-Jim krijgt een 7 plus van Spaan. "Toch wel 42 keer meegedaan in alle competities, dit frêle loopwonder. Hij maakte zes doelpunten en gaf twee keer een assist, in alle competities. De specialiteit is zijn snelle balbehandeling en de lichaamsschijnbewegingen. Hij kan met een heupdraai iemand de verkeerde kant uitsturen onder het roepen van: ‘Do ist der Bahnhof.’ Een andere specialiteit, gelieerd aan de snelle voeten, is het afpakken van de bal. Niemand op het middenveld is veilig voor Fitz-Jim."

Ook Klaassen krijgt een dikke voldoende van Spaan, namelijk een 7,5. "Hij is niet snel, nooit geweest ook. Toen hij in O19 samenspeelde met renpaarden als De Sa, Ligeon en Boilesen, was het niet zijn natuurlijke snelheid die hem liet uitblinken. Klaassen heeft het altijd moeten hebben van een doelgerichte spelintelligentie."

"Toen hij dit seizoen ging meetrainen en Farioli hem al snel bij de selectie haalde, werden er diverse wenkbrauwen opgetrokken. Maar ook hierin bleek het kennersoog van Farioli. Davy Klaassen werd al snel wat hij altijd was geweest: een architect van allure, de leider onder zijn gelijken", aldus Henk Spaan.