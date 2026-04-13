Ajacied geprezen: "Met afstand de beste voetballer in de Eredivisie"
Arie Haan is enorm lyrisch over Mika Godts. Volgens de oud-international is de twintigjarige Belg zelfs de beste speler van de Eredivisie.
Godts is dit seizoen regelmatig de grote uitblinker bij Ajax en kent geweldige cijfers. De jonge vleugelaanvaller maakte al vijftien doelpunten en gaf tien assists in de competitie. Afgelopen zaterdag maakte hij indruk tegen Heracles Almelo.
Haan is groot fan van het jeugdproduct van KRC Genk. "Voor mij is Mika Godts met afstand de beste voetballer die er in de Eredivisie rondloopt", oordeelt hij in de Telegraaf. "Hij was goed en wordt nog steeds beter."
De voormalig profvoetballer ziet dat Godts soms nog wel té veel hooi op zijn vork neemt. "Soms dribbelt hij nog teveel met de bal. Dat deed Johan Cruijff in zijn beginperiode ook. Die zei dan: 'als ik geen zeven tegenstanders kan passeren, dan probeer ik er zes of vijf of vier, tot ik gevonden heb wat wel kan'. Daar moet hij zich maar aan spiegelen", besluit Haan, die Godts heeft opgenomen in zijn Elftal van de Week.
