Ajacied geselecteerd voor 1e van België: eerste oproep van Garcia

Jorthy Mokio staat op de drempel van zijn eerste optreden voor het nationale elftal van België. De jonge middenvelder van Ajax is door de nieuwe bondscoach Rudi Garcia opgenomen in de selectie voor de cruciale Nations League-play-offs tegen Oekraïne.

Garcia gaf eerder al aan dat hij Mokio scherp volgde. De zeventienjarige Ajacied, geboren in Gent, heeft dit seizoen al twaalf keer in het eerste van Ajax gespeeld. Vooral zijn optreden tegen Union Sint-Gillis in de Europa League viel in goede aarde bij de Belgische pers, die hem prees om zijn volwassen spel.

Mokio krijgt nu de kans om zich te laten zien bij de Rode Duivels, terwijl ploeggenoot Mika Godts, die dit seizoen ook floeert bij Ajax nog niet bij de selectie zit.