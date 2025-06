Ajacied gevraagd naar mogelijk vertrek: "Dat het belangrijkste"

Sutalo herpakte zichzelf na een minder eerste seizoen in Amsterdam en geruchten over een vertrek nemen toe. In een interview met Sportske Novosti werd dan ook gevraagd of hij ook komend seizoen nog in Amsterdam speelt.

"Ajax is echt een fantastische club, één van de grootste in Europa. Ik ben blij met de minuten, mijn status, mijn spel en mijn ontwikkeling. Dat is het belangrijkste. Nu focus ik me op de wedstrijden bij de nationale ploeg en daarna ga ik op vakantie zodat ik mentaal klaar ben voor volgend seizoen", zo liet Sutalo zich niet verleiden tot uitspraken.