Ajacied heeft duidelijk doel voor ogen: "Ik wil de honderd halen"

Pasveer heeft een duidelijk persoonlijk doel voor ogen komend seizoen. "Ik wil de honderd halen, dat is wel een doel. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat we met Ajax doorgaan waar we vorig jaar mee bezig waren", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen. "En persoonlijk wil ik zoveel mogelijk spelen, daar haal je het plezier uit. Aan mij de taak om weer mijn ding te doen." Pasveer staat momenteel op 93 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers.

Met de komst van trainer John Heitinga treft Pasveer een bekende. "Ik ken hem van een eerdere periode. Hij is gedreven en kent Ajax als geen ander. Het is prettig om hem hier te hebben", aldus de routinier, die helemaal op zijn plek is bij Ajax. "Ik voel me hier heel erg thuis en erg gewaardeerd. Ik heb het heel erg naar mijn zin en ik ben blij om hier te zijn."