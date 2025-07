'Ajacied herenigd met Farioli?' "Oren naar een nieuwe uitdaging"

Toch is een vertrek niet uitgesloten. De interesse van Porto is serieus en wordt mede ingegeven door voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Hij ziet in Taylor een sleutelspeler in de wederopbouw van FC Porto. Taylor zelf is ook enthousiast over een hereniging met Farioli. "Hij hoeft niet ten koste van alles weg bij Ajax, maar heeft wel oren naar een nieuwe uitdaging in een nieuwe competitie onder een trainer die bewezen heeft hem een betere voetballer te maken", zo schrijft VI.

Ajax is op dit moment niet bereid om Taylor voor een bedrag onder de eigen vraagprijs te laten gaan. Tegelijkertijd zou technisch directeur Alex Kroes ook werken aan een contractverlenging voor de middenvelder, wiens huidige verbintenis loopt tot medio 2027. De club wil zich indekken, mocht Porto met een tweede, verbeterd bod komen.

Een vertrek naar Portugal zou betekenen dat Taylor geen Champions League speelt komend seizoen. In tegenstelling tot Ajax, dat zich wél geplaatst heeft. FC Porto speelt komend jaar 'slechts' Europa League-voetbal.