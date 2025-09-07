Ajacied houdt blessure over aan oefeninterland: "Het deed pijn"

Ko Itakura heeft aan de oefenwedstrijd van Japan tegen Mexico een lichte blessure overgehouden. De verdediger van Ajax moest het veld verlaten vanwege pijn aan zijn enkel. Na een klein uur spelen verliet Itakura het veld.

"Het deed pijn en daarom ben ik gestopt met spelen", vertelde hij na afloop aan Japanse media. De blessure lijkt gelukkig van Itakura mee te vallen. "Ik voel me al veel beter dan tijdens de wedstrijd."

Itakura wijt zijn fysieke klachten aan 'stijfheid' in zijn lijf. "Ik ben van Duitsland naar Nederland gegaan en ik voel een verschil in het veld. Dat veroorzaakte wat klachten. Het is mogelijk dat dit mijn enkelblessure veroorzaakt heeft." Het duel tussen Mexico en Japan werd in de Verengde Staten afgewerkt en eindigde in 0-0.