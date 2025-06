Ajacied imponeert: "Qua cijfers vergelijkbaar met Alexander-Arnold"

"Onmogelijke ballen zijn geen specialiteit. Hij is geen Courtois", begint Spaan in Het Parool. "Het gewone schot naar de hoek is altijd zijn prooi. Een-tegen-een is een zekerheid, reactiesnelheid verbazingwekkend gezien de 41 jaar. En dan die rol in de kleedkamer. De rol in de kleedkamer mogen we niet vergeten. Dat doen we heus niet, ofschoon we hem niet kennen, de rol in de kleedkamer."

Waar Pasveer het overgrote deel van zijn carrière gehad heeft, staat Hato nog maar aan het begin. Hij ontwikkelde zich uitstekend door, op een nieuwe positie. "Hato (19) is een van die voetballers van wie het toenemen van de marktwaarde kan worden geclaimd door de trainer", schrijft Spaan. "Hato heeft twee keer gescoord en vijf assists gegeven. Hiermee scoort hij cijfers die vergelijkbaar zijn met die van Alexander-Arnold. Bovendien verdedigt hij beter dan de Engelsman."



Centraal achterin was Sutalo dit seizoen niet te vergelijken met het jaar hiervoor. "Ook Sutalo is een speler die onder Farioli tot bloei kwam. In Kroatië hadden ze allang gezien wat hij kon, maar volgens Steijn en anderen kon hij niet voetballen ‘met ruimte in de rug’. Farioli was gelukkig helemaal niet van plan om te voetballen met ruimtes in wiens rug dan ook. Zo sprong de transferwaarde van Sutalo omhoog als de aandelen na een door Trump afgeblazen tariefsverhoging."