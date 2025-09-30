Ajacied in Franse heksenketel: "Ga daar persoonlijk wel lekker op"

Youri Regeer laat zich niet intimideren door de heksenketel die Ajax dinsdagavond in Marseille kan verwachten. Sterker nog, de Ajacied zegt er juist lekker op te gaan.

"Ja, ik weet het", zegt Regeer vlak voor aanvang voor de camera van Ziggo Sport. "Maar ik ga daar persoonlijk wel lekker op. Iedereen is vijandig. We weten dat dat hier gaat gebeuren."

"Het begin is moeilijk geweest. Rechtsback, daarna weer als middenvelder. De laatste drie wedstrijden ging het beter, steeds beter. Laten we die lijn doortrekken", vervolgt hij over zijn eigen ontwikkeling.

"We hebben die wedstrijd heel snel nabesproken, want uiteindelijk weet je dat er drie dagen later weer een fantastische wedstrijd voor de deur staat. We hebben gezegd wat er fout ging, maar hebben ook de positieve dingen meegenomen", aldus de Ajacied.