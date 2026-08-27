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Ajax transfers & geruchten

'Ajacied in Italiaanse media gelinkt aan stap naar Bologna'

Max
bron: La Gazzetta dello Sport
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas staat op de radar bij het Italiaanse Bologna. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport woensdag. 

Baas was vorig seizoen een van de grote uitblinkers bij Ajax, maar mag deze zomer wel vertrekken uit Amsterdam. Naar verluidt zou de verdediger op het lijstje staan bij Bologna. De Italiaanse club raakte Jhon Lucumí onlangs kwijt aan Juventus en zoekt een opvolger.

Het Italiaanse medium schrijft dat de hoge marktwaarde van Baas echter een struikelblok kan gaan vormen voor Bologna. Eerder werd het jeugdproduct van Ajax ook al in verband gebracht met Eintracht Frankfurt. 

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