Ajacied irriteert Van Hanegem: "Als ik PSV'er was, zou ik dat zeggen"
Willem van Hanegem zag natuurlijk ook dat Mika Godts een fraaie goal maakte namens Ajax. De komende week is PSV de tegenstander van de Amsterdammers en 'De Kromme' heeft zich ietwat geërgerd aan de Amsterdamse uitspraken na het duel tegen NAC Breda.
"Mika Godts maakt een leuk doelpunt tegen verdedigers van NAC die al een heel seizoen werkelijk waar niets hebben laten zien", begint Van Hanegem zijn column in het Algemeen Dagblad. "De hele journalistiek kust zijn voeten en aan het einde van het liedje zegt hij dat hij hoopt dat ze er bij PSV klaar voor zijn komende week."
"Nou, ik zou zeggen als ik PSV’er was, misschien zijn wij er niet klaar voor, maar dat maakt helemaal niets uit", vervolgt hij. "Het is namelijk nog april en we zijn al een tijdje kampioen, we gaan nu een week naar Ibiza en we staan als we zaterdag naar Amsterdam komen ongeveer 23 punten voor. Pin ons niet op dat aantal vast, het kunnen er ook 24 of 22 zijn, weten wij veel."
"Wel lekker dat we nog gewoon in de Johan Cruijff Arena kunnen spelen, want ik begreep dat jullie straks misschien in dat leuke stadionnetje van Volendam moeten knokken voor een ticket voor de Conference League. Wel een mooi doelpunt hoor Mika, tegen de nummer zeventien van de Eredivisie. Wij geven hem in Eindhoven meestal af als je iemand alleen voor de keeper kunt zetten, maar die Gloukh zal het allemaal wel goed hebben gevonden zo, want hij zat erin. Nou, tot zondag hè", aldus van Hanegem.
