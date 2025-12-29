'Ajacied kan nog niet imponeren en geldt als grote transferflop'

Casper Tengstedt wordt door DoneDeal , de transferpodcast van VoetbalPrimeur, bestempeld als de grootste transferflop van het afgelopen halfjaar in de Eredivisie. Ook een Ajacied komt ter sprake.

De spits werd afgelopen zomer door Feyenoord aangetrokken, maar slaagt er tot nu toe niet in om te overtuigen. Ook Ajax-aanvaller Raúl Moro komt in het gesprek voorbij.

"Bij alleen highlights zag je al dat hij er niet heel veel van kon. Dan vind ik zeven miljoen euro voor iemand die niet zo heel veel van kan, vrij veel geld", zegt de podcast. "Bij Feyenoord valt hij ook in alsof hij niet op het veld wil staan."