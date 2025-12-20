'Ajacied Kian Fitz-Jim ziet transferwaarde behoorlijk dalen'

Kian Fitz-Jim komt dit seizoen weinig in actie voor Ajax. De marktwaarde van de middenvelder is de afgelopen maanden behoorlijk gedaald.

Fitz-Jim moet het dit seizoen vooral doen met invalbeurten en dat doet zijn transferwaarde geen goed. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de Amsterdammers momenteel een waarde van 3,5 miljoen euro.

Vorig seizoen speelde het jeugdproduct van Ajax nog veel wedstrijden voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Zijn marktwaarde groeide dat seizoen naar vijf miljoen euro.