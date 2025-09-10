AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajacied Kiki M. aangehouden vanwege verdenking belastingfraude'

Arthur
bron: Het Parool
Kiki M.
Kiki M. Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-speler en huidig assistent-trainer van Jong Ajax, Kiki M. (48), is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Ook zijn 65-jarige boekhouder is door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) gearresteerd, zo meldt Het Parool.

Bij doorzoekingen van hun woningen zijn administraties en luxe horloges in beslag genomen. Volgens de Fiod worden de twee verdacht van fraude met aangiften voor de inkomstenbelasting over meerdere jaren. Ze zijn dinsdag gearresteerd en verhoord. Kiki M. werd woensdag aan het begin van de middag vrijgelaten, na een nacht in de cel. Zijn boekhouder zit nog vast.

De oud-international, die onder meer uitkwam voor Ajax, Atlético Madrid, Manchester City, AZ en Willem II, heeft al langere tijd problemen met de Belastingdienst. Diezelfde Belastingdienst heeft ook het strafrechtelijke onderzoek in gang gezet.

Onlangs werd er opnieuw beslag gelegd op een pand van Kiki M. in de Amsterdamse Peperstraat. Dat pand zou vorige week openbaar geveild worden, maar de veiling werd op het laatste moment uitgesteld.

Volgens de Fiod stellen Kiki M. en zijn boekhouder ten onrechte dat hij belastingplichtig is in het buitenland. De Belastingdienst ziet dat anders: de oud-Ajacied zou volgens hen “een duurzame persoonlijke band met Nederland” hebben. “Zo beschikte hij vermoedelijk over meerdere bezittingen in Nederland, waaronder een woning en bankrekeningen”, aldus de Fiod in een persbericht.

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
