Ajacied klaar voor belangrijk WK-duel: "Wel zijn er wat zorgen"

"Dit team is al lange tijd bijeen. Deze schakel kan niet ontbreken in het Japanse succes. Itakura draagt rugnummer 4 en dat geeft zijn status in het Japanse team wel aan. Het is een belangrijke speler", blikt AjaxShowtime met Vos vooruit op de wedstrijd van zondagavond.

"Wel zijn er wat zorgen, omdat hij lange tijd niet speelde bij Ajax", onthult Vos. "Hij heeft een rugblessure gehad en werd om tactische redenen uit de basis gehouden. Maar in zijn algemeenheid zijn ze zeer positief over Itakura en kijken ze met hem uit naar het WK."

Volgens Vos heeft Ajax de beste versie van Itakura nog niet gezien. "Om verschillende redenen. Hij is niet het gehele seizoen topfit geweest. Ajax heeft veel problemen gehad en dat de club drie verschillende trainers had, bevordert de individuele prestaties ook niet. Toch heeft Itakura Ajax door een moeilijke fase geholpen en is hij topfit aangekomen bij de Japanse selectie", besluit de journalist.