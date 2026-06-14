Ajacied klaar voor belangrijk WK-duel: "Wel zijn er wat zorgen"
Het Nederlands elftal staat zondagavond tegenover een uiterst fanatiek Japan. Met onder andere Ko Itakura in de selectie hopen de Japanners hoge ogen te gooien op het WK. Volgens Hans Vos is de Ajacied een onmisbare schakel.
"Dit team is al lange tijd bijeen. Deze schakel kan niet ontbreken in het Japanse succes. Itakura draagt rugnummer 4 en dat geeft zijn status in het Japanse team wel aan. Het is een belangrijke speler", blikt AjaxShowtime met Vos vooruit op de wedstrijd van zondagavond.
"Wel zijn er wat zorgen, omdat hij lange tijd niet speelde bij Ajax", onthult Vos. "Hij heeft een rugblessure gehad en werd om tactische redenen uit de basis gehouden. Maar in zijn algemeenheid zijn ze zeer positief over Itakura en kijken ze met hem uit naar het WK."
Volgens Vos heeft Ajax de beste versie van Itakura nog niet gezien. "Om verschillende redenen. Hij is niet het gehele seizoen topfit geweest. Ajax heeft veel problemen gehad en dat de club drie verschillende trainers had, bevordert de individuele prestaties ook niet. Toch heeft Itakura Ajax door een moeilijke fase geholpen en is hij topfit aangekomen bij de Japanse selectie", besluit de journalist.
Zet in op Nederland tegen Japan!
Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK met de poulewedstrijd tegen Japan. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax-held geroemd: "Hij is de speler om wie het hele spel draait"
Ajacied klaar voor belangrijk WK-duel: "Wel zijn er wat zorgen"
Wijndal bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax
Sierhuis vol lof over Ajax-verdediger: "Zegt wat over de persoon"
Zorgen voorafgaand aan Nederland - Japan: "Meestal geen goed teken"
"Vind het een schande dat Wout Weghorst is geselecteerd voor Oranje"
Itakura doet voorspelling voor Oranje - Japan: "Wout en ik..."
Aboukhlal koos voor PSV: "Wat anders de keuze was geweest? Ajax"
"Zonder Sjaak zou ik niet één minuut voor Ajax gespeeld hebben"
Itakura toont vertrouwen: "Hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd"
Afellay geniet van oud-Ajacied: "Is best wel ondergewaardeerd"
Theo Janssen adviseert Oranje: "Dan moet je hem ook zo gebruiken"
'Alex Kroes neemt klein belang in nieuwe club LASK Linz'
Oranje begint WK tegen Japan: BetMGM pakt uit met fraaie odds
Stekelenburg schat Oranje-kansen in: "Niet vanzelfsprekend"
'Ajax-talent blijft miljoenen waard na wisselvallig seizoen'
'Voormalig Ajacied kan Nederland inruilen voor Engelse competitie'
Wout Weghorst: "Die willen dan op vakantie op de foto met me"
Noa Vahle over Oranje-selectie: "Ze balen van die zure mensen"
Theo Janssen transfervrij: "Heb niets meer van die club gehoord"
"Ik zou niet voor Oranje willen spelen, het racisme zit zó diep"
Ten Voorde: "Ajax en Feyenoord kunnen hem al niet meer betalen"
'Club Brugge meldt zich voor Ajacied van ruim 9 miljoen euro'
Van der Zee haalt uit: "Allemaal geld door putje gegaan bij Ajax"
'Ajax-doelwit mag weg': "Als het gaat om transferbedragen..."
Theo Janssen kritisch op Ajax: "AZ is ze in de opleiding voorbij"
Ajax krijgt transfertip: "Dat zou een absolute topkeeper zijn"
'Jordi Cruijff bezig met grote vissen': "Die gaat ook komen"
Cedric van der Gun weg bij ADO Den Haag: "Dat zag hij niet zitten"
'Taylor kan naar Premier League: Ajax kan miljoenen ontvangen'