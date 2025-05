Ajacied klaar voor stap naar buitenland? "Ongelofelijk knap"

Vorig seizoen was Taylor regelmatig kop van jut, maar onder Francesco Farioli is hij een steunpilaar geworden. "Kenneth Taylor, dat is een speler die verguisd is. Zoals eigenlijk heel Ajax verguisd is, hij staat symbool voor die wederopstanding", oordeelt Luijckx in Voetbalpraat van ESPN. "Ik vind dat ongelofelijk knap. Zeker als je zo jong bent en je krijgt zo veel over je heen. En je weet dat mentaal en tactisch om te draaien, dat vind ik symbolisch."

Luijckx ziet Taylor komende zomer wel een transfer naar het buitenland maken, al ziet de voormalig profvoetballer de Haarlemmer liever nog even bij Ajax spelen. "Hij heeft aangetoond dat hij een leidersrol kan hebben bij Ajax. Hij is klaar voor de volgende stap bij Ajax, maar dit soort jongens zijn moeilijk te behouden", beseft hij. "Dat is zonde."

Marciano Vink is het met zijn collega eens. "En, ik had het nooit gedacht, maar Weghorst is voor dit Ajax onmisbaar geweest. Wat hij aan punten binnengeharkt heeft", voegt hij toe. "Maar als ik er een mag kiezen is dat Taylor. Dit seizoen is hij helemaal in zijn element."