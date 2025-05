Ajacied kondigt afscheid aan bij club: "De reis was bijzonder"

Daniele Rugani heeft via sociale media afscheid genomen van Ajax. De Italiaanse verdediger werd afgelopen seizoen gehuurd van Juventus en kijkt met een warm, maar ook emotioneel gevoel terug op zijn jaar in Amsterdam.

"Het is helaas niet geëindigd zoals we allemaal hadden gehoopt – of misschien wel verdiend," schrijft Rugani, verwijzend naar het misgelopen kampioenschap. "Zoveel onvergetelijke momenten, zoveel emoties op dit moment, en tranen om een slothoofdstuk waarvan ik had gedroomd dat het anders zou verlopen. Maar het zijn tranen van trots – van iemand die alles gegeven heeft, tot het einde heeft geloofd, en er alles aan zou hebben gedaan om met jullie te kunnen vieren."

De 30-jarige mandekker benadrukt dat zijn tijd bij Ajax hoe dan ook bijzonder was. "Het leven geeft je soms niet terug wat je erin stopt, maar deze reis was hoe dan ook bijzonder. Ik ben trots dat ik er deel van mocht uitmaken."

Tot slot spreekt Rugani met veel waardering over de club en de stad. "Bij een club als Ajax mogen spelen, in een stad als Amsterdam, is een enorme eer. Ooit kan ik terugkijken en zeggen: Ik heb voor Ajax gespeeld, dat zal altijd een bron van trots zijn", vertelt hij.