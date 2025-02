Ajacied kondigt vertrek aan: "Klaar voor een nieuwe uitdaging"

Kenneth Taylor denkt dat het moment is aangebroken om een volgende stap in zijn carrière te zetten. De 22-jarige middenvelder geeft in gesprek met AjaxLife aan dat hij een transfer overweegt, maar benadrukt tegelijkertijd dat hij Ajax niet koste wat kost wil verlaten.

"Dat denk ik wel,” antwoordt Taylor op de vraag of een transfer de logische volgende stap is. Toch haast hij zich om te nuanceren: "Het is helemaal niet dat ik weg wil, hè. Ik denk wel dat ik er klaar voor ben als er een nieuwe uitdaging op mijn pad komt. Maar dan moet mijn gevoel wel goed zijn, anders blijf ik net zo lief bij Ajax.”

Taylor heeft nog een contract tot medio 2027 in Amsterdam en hoopt dat zowel hijzelf als de club kunnen profiteren van een eventuele transfer. "In het mooiste scenario kunnen de club en ik elkaar straks helpen. Dat zou ik als Ajacied het mooist vinden.” Daarbij is het voor hem belangrijk dat Ajax een mooie transfersom ontvangt. "Ja, precies, dat bedoel ik dus!”

Welke competitie het beste bij hem zou passen, weet hij nog niet. "Ik heb helemaal niet in mijn hoofd waar ik ooit heen wil,” stelt hij. „Spanje, Engeland, Italië, het maakt me niet uit. Het gaat om het gevoel bij een club en de speelstijl. Wat kan ik er leren? Het totaalplaatje moet goed zijn", concludeert de Ajacied.