Ajacied krijgt plots bijval: "Kenners verwijderen hun tweets"
Oscar Gloukh krijgt niet altijd de waardering van de Ajax-supporters, maar kon na zijn optreden tegen ADO Den Haag rekenen op lovende kritieken. De aanvallende middenvelder was belangrijk bij het openingsdoelpunt van de Amsterdammers.
Afgelopen weekend won Ajax eenvoudig van ADO Den Haag in de Johan Cruijff Arena. Al voor rust stond de 3-0 op het scorebord. Gloukh leverde de assist bij de 1-0 van Davy Klaassen. De middenvelders worden geloofd op X na afloop van de wedstrijd.
"De assist bij de 1-0 van #Ajax kwam overigens van Oscar Gloukh. Het is alweer zijn zevende van dit seizoen in de competitie, daarmee is hij samen met Sondre Ørjasaeter assistkoning van de Eredivisie", laat Lentin Goodijk van zich horen.
"Hoeveel rendement moet Oscar Gloukh gaan halen voor de beeldvorming rond hem gaat kantelen?", klinkt zijn collega bij Voetbal International. "Inmiddels zijn er weer heel veel Ajax 'kenners' tweets over Gloukh aan het verwijderen", laat een fan van zich horen.
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