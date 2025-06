Ajacied kritisch ondanks sterk seizoen: "Weet wat ik kan brengen"

"Hmm, tja, het was oké," begint Traoré. "Mijn doel was om iets te winnen, alleen dan zou ik écht blij zijn. Dat is altijd het belangrijkste geweest." De aanvaller is kritisch op zijn eigen prestaties, ook al spreken de cijfers een ander verhaal. "Als je me vraagt naar mijn persoonlijke optredens, dan was het voor mij een oké, een normaal seizoen. Ik weet wat ik kán brengen en dat is meer dan dit, al heb ik natuurlijk ook goede wedstrijden gehad."

Toch houdt Traoré iets positiefs over aan zijn jaar in Amsterdam. "Maar, weet je: voor mij is het alleen al geweldig geweest om zoveel wedstrijden te spelen." Voor de aanvaller was het niet vanzelfsprekend om zoveel minuten te maken. Uiteindelijk kwam hij tot 32 optredens in de Eredivisie waarvan 20 in de basis. Hij was goed voor 6 goals en 5 assists in deze wedstrijden.