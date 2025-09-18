AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Ajacied lijkt instructies niet te begrijpen: "Dan luister je niet"

Max
bron: Ziggo Sport
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Theo Janssen heeft met verbazing naar de invalbeurt van Raul Moro gekeken woensdagavond. De analist had het idee dat de aanvaller van Ajax geen idee had waar hij moest staan. 

Moro viel een kwartier voor tijd in tegen Inter (0-2), maar maakte geen indruk op Janssen. "Het is denk ik het belangrijkste om te weten op welke positie je in het veld komt. Als dat niet duidelijk is, dan is dat wel bizar", reageert de analist na afloop bij Ziggo Sport. "Dan luister je niet, dat kan ook. Pakken ze die informatie helemaal niet op."

Volgens Janssen krijgen spelers tegenwoordig veel te veel informatie mee voor ze in de ploeg gebracht worden. "Voor elke standaardsituatie hebben ze zoveel tekeningen. Als hij kort wordt genomen moet je dit en anders moet je dat. Dek gewoon iemand en zorg dat je hem goed dekt, dan wordt die bal in ieder geval niet binnen gekopt", besluit de voormalig profvoetballer van Ajax. 

Theo Janssen John Heitinga Raúl Moro
