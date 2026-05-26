Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"

Takehiro Tomiyasu lijkt via Instagram afscheid te nemen van Ajax. De Japanse verdediger noemt een vertrek niet letterlijk, maar zijn woorden wijzen erop dat zijn periode in Amsterdam na het WK ten einde komt.

"Hallo Ajax-fans. Het duurde maar vijf maanden, maar toch wil ik jullie bedanken", schrijft Tomiyasu bij meerdere foto’s uit zijn tijd bij Ajax. De verdediger kwam afgelopen winter transfervrij over nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Door blessureproblemen bleef zijn bijdrage beperkt tot negen officiële wedstrijden. Zijn verbintenis in Amsterdam loopt op 30 juni af.

Tomiyasu erkent daarnaast dat zijn periode bij Ajax niet is verlopen zoals hij zelf had gehoopt. "Duidelijk is dit niet het seizoen dat we wilden en niemand is blij met de plek waarop we zijn geëindigd. Ik had ook meer willen geven. Ik had ook meer voor deze club moeten doen, maar helaas heeft het niet goed gewerkt."

Wel spreekt de Japanner zijn vertrouwen uit in de toekomst van de club. "Deze club heeft zo veel talentvolle spelers en ik ben ervan overtuigd dat Ajax terugkeert naar waar ze thuishoren."