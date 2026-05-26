Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"

Gijs Kila
bron: Instagram
Jakub Moder, Wout Weghorst, Sean Steur en Takehiro Tomiyasu
Jakub Moder, Wout Weghorst, Sean Steur en Takehiro Tomiyasu Foto: © Pro Shots

Takehiro Tomiyasu lijkt via Instagram afscheid te nemen van Ajax. De Japanse verdediger noemt een vertrek niet letterlijk, maar zijn woorden wijzen erop dat zijn periode in Amsterdam na het WK ten einde komt.

"Hallo Ajax-fans. Het duurde maar vijf maanden, maar toch wil ik jullie bedanken", schrijft Tomiyasu bij meerdere foto’s uit zijn tijd bij Ajax. De verdediger kwam afgelopen winter transfervrij over nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Door blessureproblemen bleef zijn bijdrage beperkt tot negen officiële wedstrijden. Zijn verbintenis in Amsterdam loopt op 30 juni af.

Tomiyasu erkent daarnaast dat zijn periode bij Ajax niet is verlopen zoals hij zelf had gehoopt. "Duidelijk is dit niet het seizoen dat we wilden en niemand is blij met de plek waarop we zijn geëindigd. Ik had ook meer willen geven. Ik had ook meer voor deze club moeten doen, maar helaas heeft het niet goed gewerkt."

Wel spreekt de Japanner zijn vertrouwen uit in de toekomst van de club. "Deze club heeft zo veel talentvolle spelers en ik ben ervan overtuigd dat Ajax terugkeert naar waar ze thuishoren."

In het slot van zijn bericht lijkt Tomiyasu definitief afscheid te nemen van de club en de supporters. "Dank jullie wel allemaal en al het beste aan de spelers en de staf. Het was geweldig om met jullie te werken. En ook bedankt aan de fans. Ik ga jullie warme welkom nooit meer vergeten. Dank jullie allemaal en hopelijk zien we elkaar in de toekomst weer."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Takehiro Tomiyasu Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"

Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"

Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"

Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."

Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"

'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws