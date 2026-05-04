Vier Ajacieden in Elftal van de Week: "Zorgt voor veel dreiging"

Ajax speelde zaterdagavond met 2-2 gelijk tegen PSV. De gelijkmaker van de Amsterdammers viel pas in de absolute slotfase, maar toch is oud-international Theo de Jong overtuigd geraakt van enkele Ajacieden.

"Anton Gaaei kende een moeizame start bij Ajax, maar is zich flink aan het ontwikkelen", begint De Jong zijn oordeel in De Telegraaf. "Mee opkomend op de rechterflank zorgt hij voor veel dreiging. Hij scoort ook af en toe en koos daar deze keer de topper tegen PSV voor uit. Hij trof de roos met een ziedend schot van buiten de zestien."

Ook Jorthy Mokio staat in het Elftal van de Week van de oud-international. "Ajax zal er geen spijt van hebben dat de club het contract met Jorthy Mokio verlengde. De fysiek sterke middenvelder leverde tegen PSV een heel degelijke wedstrijd af. Aanvallend schakelde hij zich geregeld in en verdedigend assisteerde hij waar dat nodig was", aldus De Jong.

Elftal van de Week: Klaverboer, Gaaei, Rente, McNulty, Zagre; Targhalline, Mokio en Veerman; Lammers, Dolberg en Godts.