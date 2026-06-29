'Ajacied mag hopen op lucratieve transfer, verdediger op lijstje'

Josip Sutalo staat op de lijst bij het Saudische Al Hilal. Dat schrijft Voetbal International . Dat betekent nog niet dat het snel van een transfer gaat komen.

Sutalo kon na drie seizoenen bij Ajax nog altijd niet echt de verwachtingen waarmaken van zijn miljoenentransfer. Het contract van de Kroaat loopt nog twee jaar door, maar naar verluidt is de verdediger een van de spelers die deze zomer mag vertrekken.

Mogelijk kan de international een lucratieve transfer naar Saudi-Arabië maken. Al Hilal heeft Sutalo op de lijst staan, weet VI. Op dit moment speelt er echter nog niks concreet. Ook moet er bij Saudische clubs rekening gehouden worden met snel wisselende transferwensen.