Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajacied mag hopen op lucratieve transfer, verdediger op lijstje'

Max
bron: Voetbal International
Josip Sutalo aan de bal
Josip Sutalo aan de bal Foto: © BSR Agency

Josip Sutalo staat op de lijst bij het Saudische Al Hilal. Dat schrijft Voetbal International. Dat betekent nog niet dat het snel van een transfer gaat komen. 

Sutalo kon na drie seizoenen bij Ajax nog altijd niet echt de verwachtingen waarmaken van zijn miljoenentransfer. Het contract van de Kroaat loopt nog twee jaar door, maar naar verluidt is de verdediger een van de spelers die deze zomer mag vertrekken.

Mogelijk kan de international een lucratieve transfer naar Saudi-Arabië maken. Al Hilal heeft Sutalo op de lijst staan, weet VI. Op dit moment speelt er echter nog niks concreet. Ook moet er bij Saudische clubs rekening gehouden worden met snel wisselende transferwensen. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Tjark Ernst

'Ajax naast Ter Stegen gelinkt aan andere Duitse doelman'

0
Marc-André ter Stegen

'Twijfels over spectaculaire Ajax-transfer: geen bod op tafel'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Josip Sutalo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax maakt vertrek directeur voetbal Marijn Beuker wereldkundig

'Ajax naast Ter Stegen gelinkt aan andere Duitse doelman'

'Ajacied mag hopen op lucratieve transfer, verdediger op lijstje'

Valentijn Driessen twijfelt: "Bij Ajax was hij niet onomstreden"

Van Wonderen over oud-Ajacied bij Oranje: "Hij was nog niet zover"

Wout Weghorst-transfer zorgt voor enthousiasme: "Extra wapen"

Van den Brom over komst Weghorst: "Gaat soms over dat randje"

Weghorst maakte onhandige Ajax-move: "Waren veel fans boos over"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws