Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Mike Verweij over Ajacied: "Valentijn vindt hem helemaal niks"

Gijs Kila
bron: Kick-Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Anton Gaaei behoort deze winter niet tot de onaantastbaren bij Ajax. De club staat open voor een vertrek van de Deense rechtsback, mits er een aantrekkelijk voorstel op tafel komt.

Volgens Mike Verweij is het beeld rondom Gaaei inmiddels vrij duidelijk. "Gaaei heeft echt wel zijn goede wedstrijden gespeeld voor Ajax", zegt de journalist in de podcast Kick-off. Toch verwacht hij niet dat de back een lange toekomst heeft in Amsterdam. "Hij doet het goed, maar ik denk niet dat hij een blijvertje is. Als Ajax de kans krijgt om hem goed te verkopen deze winter, dan zullen ze dat wel doen", voorspelt Verweij. 

De wedstrijd tegen Telstar leverde Gaaei in ieder geval positieve aandacht op. Verweij plaatst daar wel een kanttekening bij. “Gaaei speelde tegen Telstar een best aardige wedstrijd", blikt hij terug. "Valentijn (Driessen, red.) vindt hem hélemaal niks, maar Gaaei heeft echt wel goede wedstrijden gespeeld voor Ajax. Tegen Telstar gaf hij de bal op een presenteerblaadje op Kasper Dolberg voor de 0-3", besluit Verweij over de vleugelverdediger. 

