Ajacied Matheus maakt indruk: "Het is een mannetje met lef"

Matheus werd deze week alsnog ingeschreven voor de Europa League en dat zorgt voor vreugde bij een Ajax-supporter. "Ik vind het een geweldige keeper, ze moeten verder gaan met die man. Het is een mannetje met lef, daar hou ik van", vertelt hij voor de camera van VoetbalPrimeur. Een andere Ajax-fan vindt de Braziliaan niet veel beter dan Jay Gorter, die vorige week de geblesseerde Pasveer verving. "Ik vind Gorter helemaal niet zo verkeerd. Ze zeggen allemaal dat hij niet top is, maar hij moet vertrouwen krijgen."

Mocht Ajax doorgaan naar de kwartfinale, wacht daar een wedstrijd tegen Tottenham Hotspur of AZ. "Voor het affiche Tottenham, maar ik gun het AZ ook wel om door te gaan", zo klinkt een van de reacties. Laten we dan maar naar Alkmaar gaan, dat is lekker dichtbij", beaamt een andere supporter. "Dat zou fantastisch zijn, dan hebben we sowieso een ploeg die verder gaat."