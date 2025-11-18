Ajacied niet met Oranje naar WK? "Voorlopig één van de verliezers"

Nu Oranje officieel op weg is naar het WK, kan het grote speculeren beginnen: welke 26 spelers zal bondscoach Ronald Koeman uiteindelijk selecteren? De komende zes maanden kunnen er nog volop veranderingen plaatsvinden, maar stel dat Koeman nu een selectie moet samenstellen, wie zouden dan zeker van een plek zijn? En bij wie bestaat nog twijfel?

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad analyseert de situatie: "Kenneth Taylor nam in maart van dit jaar nog een strafschop bij Oranje in de penaltyserie van de Nations Leaguethriller tegen Spanje. Koeman vertrouwde hem dat klusje niet voor niets toe. Stel: Taylor raakt in de winterstop weg bij Ajax, dan bloeit hij misschien in het voorjaar elders op. Nu is Taylor één van de voorlopige verliezers, net als bijvoorbeeld Jorrel Hato. En ook Ian Maatsen mist de boot."

Een speler die volgens Wijffels wel tot de zekerheidjes behoort, is Wout Weghorst. De Ajax-spits ontbrak tegen Litouwen vanwege een blessure, maar zou normaal gesproken gewoon van de partij zijn.