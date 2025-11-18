Groeten uit Grolloo
Derksen haalt uit: "Ze durven de meest vreselijke dingen te zeggen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajacied niet met Oranje naar WK? "Voorlopig één van de verliezers"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Nu Oranje officieel op weg is naar het WK, kan het grote speculeren beginnen: welke 26 spelers zal bondscoach Ronald Koeman uiteindelijk selecteren? De komende zes maanden kunnen er nog volop veranderingen plaatsvinden, maar stel dat Koeman nu een selectie moet samenstellen, wie zouden dan zeker van een plek zijn? En bij wie bestaat nog twijfel?

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad analyseert de situatie: "Kenneth Taylor nam in maart van dit jaar nog een strafschop bij Oranje in de penaltyserie van de Nations Leaguethriller tegen Spanje. Koeman vertrouwde hem dat klusje niet voor niets toe. Stel: Taylor raakt in de winterstop weg bij Ajax, dan bloeit hij misschien in het voorjaar elders op. Nu is Taylor één van de voorlopige verliezers, net als bijvoorbeeld Jorrel Hato. En ook Ian Maatsen mist de boot."

Een speler die volgens Wijffels wel tot de zekerheidjes behoort, is Wout Weghorst. De Ajax-spits ontbrak tegen Litouwen vanwege een blessure, maar zou normaal gesproken gewoon van de partij zijn.

Marc Overmars in zijn tijd bij Ajax

'Overmars wil Ajax niet': "Hij heeft een nieuwe liefde gevonden"

Willem van Hanegem

Willem van Hanegem: "Ajax weet helemaal niet meer wat ze moeten"

Kenneth Taylor Wout Weghorst
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

