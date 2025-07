Ajacied noemt probleem van 'goede' Raúl Moro: "Het is lastig"

"Ja, dat is een goede voetballer", stelt Wijndal bij VoetbalPrimeur. "Het is altijd lekker om met goede voetballers te spelen. Het was onze eerste wedstrijd samen, dus we moeten nog wat dingen van elkaar weten. Oké, als jij dit doet, doe ik dat. Dat komt met tijd."

Communiceren gaat nog eenvoudig door de taalbarrière. "Hij weet wel een aantal dingetjes, maar natuurlijk is het lastig. Hij spreekt niet heel goed Engels en helemaal geen Nederlands. En ik spreek alleen un poquito Spaans. Maar je leert de voetbaltermen wel. Dat heeft hij ook wel snel door", zegt Wijndal, die tegen de Belgische tegenstander een assist gaf. "Ik denk dat het wel een goede actie en ook een goede goal was, dus daar ben ik wel blij mee."