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Ajacied ondanks vele kritiek opgenomen in VI Elftal van de Week

Sara
bron: Voetbal International
Owen Wijndal blij met Marc Ter Stegen
Owen Wijndal blij met Marc Ter Stegen Foto: © Pro Shots

Owen Wijndal is opgenomen in het Elftal van de Week door Voetbal International. De linksback van Ajax verkeert in goede vorm en was ook tegen AZ opnieuw een sterkhouder in de defensie. 

In speelronde 11 van de Eredivisie boekte Ajax een belangrijke overwinning op AZ. Voor Wijndal was het een speciale wedstrijd. Hij begon namens Ajax in de basis tegen zijn oude ploeg. Het was een zware avond voor de Amsterdammers, maar de drie punten bleven thuis.

De verdediger toonde strijdlust en hield samen met de rest van de defensie stand tegen de aanval van AZ. De verdediger bevindt zich momenteel in een goede periode bij Ajax. Hij krijgt van VI een 7 voor zijn optreden en behaalt daarmee het Elftal van de Week. 

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