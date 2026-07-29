'Ajacied ontbreekt op training; woensdag medische keuring in Turijn'

Ajax heeft woensdagochtend een akkoord bereikt met Torino over de transfersom van Kian Fitz-Jim. De Ajacied levert de Amsterdammers ongeveer drie miljoen euro op, zo meldt De Telegraaf . Lentin Goodijk weet dat Fitz-Jim vandaag al niet meer op de training verscheen.

Vanwege zijn naderende transfer naar Torino ontbreekt de Ajacied bij de laatste training van Ajax richting de return tegen FK Vojvodina, zo meldt de journalist van Voetbal International. Als Fitz-Jim daar de medische keuring doorkomt, zal hij een meerjarig contract tekenen.

De 23-jarige middenvelder werd bij Ajax nooit een onbetwiste basisspeler. In totaal speelde hij 72 wedstrijden voor het eerste elftal. De gesprekken over een contractverlening bij Ajax kwam niet van de grond. Torino biedt Fitz-Jim nu een nieuwe uitdaging.