Ajacied ontbreekt vanwege fysieke klachten op training voor Inter

De aanvaller heeft last van fysieke klachten, zo klinkt het. Het is afwachten wat het betekent voor de wedstrijd tegen Inter. De rest van de selectie is gewoon compleet. Ook Kenneth Taylor, die tegen PEC Zwolle een tik kreeg, is van de partij.

Ajax neemt het woensdagavond in de Champions League in eigen huis op tegen de Italiaanse grootmacht.