Het laatste Ajax Nieuws
Ajacied ontbreekt vanwege fysieke klachten op training voor Inter
John Heitinga Foto: © Pro Shots
Steven Berghuis ontbreekt dinsdag op de training bij Ajax. Dat meldt Lentin Goodijk namens Voetbal International.
De aanvaller heeft last van fysieke klachten, zo klinkt het. Het is afwachten wat het betekent voor de wedstrijd tegen Inter. De rest van de selectie is gewoon compleet. Ook Kenneth Taylor, die tegen PEC Zwolle een tik kreeg, is van de partij.
Ajax neemt het woensdagavond in de Champions League in eigen huis op tegen de Italiaanse grootmacht.
Laatste nieuws
Video's
