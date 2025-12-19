Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

Kick-off
bron: ESPN

Aaron Bouwman komt uit een echt Ajax-nest. De vader van de verdediger van de Amsterdammers is fanatiek supporter van de club. 

Bouwman speelt al sinds zijn elfde in de jeugdopleiding van Ajax en is dit seizoen doorgebroken bij de hoofdmacht. Dat zorgt ook binnen zijn familie voor vreugde en trots. "Mijn vader is een diehard Ajax-man", onthult de jonge verdediger aan ESPN. "Hij was vroeger wel op de F-Side te vinden."

Hoe kijkt zijn vader naar de ontwikkeling van zijn zoon? "Hij is wel tevreden hoe het nu met me gaat. Er zijn altijd dingetjes die beter moeten, dat geeft hij eerst aan en daarna zegt hij pas wat er goed gaat", besluit Bouwman, die deze week een contractverlenging tekende. "Ik wilde sowieso heel graag en Ajax is ook heel blij om me langer te hebben."

