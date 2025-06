Ajacied oogst veel kritiek: "Het was een slecht optreden van hem"

Youri Regeer had geen goede avond bij de openingswedstrijd van Jong Oranje op het EK. De Ajacied was onderdeel van een middenveld dat totaal niet liep. Jong Oranje wist in de blessuretijd nog net een nederlaag te voorkomen.

"Op tactisch gebied ging wel het een en ander mis", begint Lentin Goodijk bij Voetbal International. "Vooral op het middenveld. Het was niet in orde, waardoor ze totaal niet aan voetballen toe kwamen. Regeer kwam heel veel de bal halen, waardoor er helemaal geen bezetting meer was voor het doel. Na een minuut of twintig ging het helemaal in de soep."

Regeer werd in de rust gewisseld voor Luciano Valente. "Hij werd gewisseld, maar ik dacht misschien wisselt Reiziger hem nog wel in de eerste helft", klinkt Kalum van Oudheusden. "Het ging helemaal niet goed. Hij had veel balverlies."

"Het was echt zo'n avond waar op een gegeven moment helemaal niks meer lukt", vat Goodijk zijn ongelukkige avond samen. "Natuurlijk heeft hij heel vaak laten zien dat hij een goede voetballer is. Maar hij zat er niet lekker in. Dan is het zaak dat je daar uitkomt en dat kreeg hij niet voor elkaar. Het was net als veel andere spelers een slecht optreden van hem."