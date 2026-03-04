Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

Sara
bron: De Oosttribune

De Zwollenaren hielden zondag een punt over aan het duel met Ajax. Bij RTV Oost wordt besproken hoe PEC Zwolle omging met de corners tegen de Amsterdammers, waarbij één Ajacied in het bijzonder wordt uitgelicht. 

"Ik las in een interview met Fred Grim dat sommige spelers bij Ajax een wedstrijd niet kunnen lezen", begint Bert van Losser. "Als je niet onder de druk uit kan voetballen, moet je hem een linie verder leggen."

"Ik zag Regeer gisteren weer een corner weggeven", verzucht Jan van Staa. "De frustratie dat hij dan tegen de paal aan trapt, dat is toch echt een topploeg onwaardig. De eerste helft had PEC Zwolle dat echt perfect voor elkaar."

"Maar ja, dan krijgen jullie die hoekschoppen. Verdedigt Ajax dat nou zo goed?", vraagt Tijmen van Wissing zich hardop af. "Nee, want een week daarvoor krijgt NEC vier kansen. Maar jullie nemen een partij slechte hoekschoppen dit seizoen."

"Ik vind dat we daar juist in verbeteren na de winterstop", aldus PEC Zwolle-trainer Henry van der Vegt. "Ik vond ook dat de corners niet zo slecht genomen waren. We hebben vier doelpogingen uit die corners gehaald. Voor de winterstop was dat zeker ondermaats, maar na de winter zijn we daar gevaarlijker in geworden."

