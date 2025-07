Ajacied op Feyenoord Festival: "Weet niet of ik ga overstappen"

Twee beste vrienden, de één overtuigd Ajacied, de ander hartstochtelijk Feyenoorder. Op het jaarlijkse Feyenoord Festival doet clubvoorkeur er even niet toe. Voor de camera van Rijnmond Sport vertellen de twee oprechte voetballiefhebbers over hun bijzondere dag samen in Rotterdam-Zuid.

Hoewel hij zichzelf openlijk Ajacied noemt, is de ene vriend gewoon meegekomen naar De Kuip. Waarom? "Het is een beetje anders", zegt hij met een glimlach. "Ik hoop dat het een leuke dag wordt. We gaan kijken en hopelijk wat nieuwe indrukken opdoen."

Zijn maat, die wél volledig in het Feyenoord-tenue is gehuld, laat weten dat het niet voor het eerst is dat ze samen een rivaliserend stadion bezoeken. "Ik ben vorig jaar ook met hem mee geweest naar Ajax", bekent hij. Of hij zijn clubliefde zal verruilen? "Ik weet niet of ik ga overstappen, dat ligt aan de dag."