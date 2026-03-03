Meldingen
Ajacied pakt vijfde gele kaart en is geschorst tegen FC Groningen

Max
bron: KNVB
Youri Regeer in gesprek met de arbitrage
Youri Regeer in gesprek met de arbitrage Foto: © BSR Agency

Ajax moet het zaterdag tegen FC Groningen doen zonder Youri Regeer. De middenvelder is geschorst. 

Regeer kreeg afgelopen zondag tegen PEC Zwolle (0-0) zijn vijfde gele kaart van het seizoen en zal dus een schorsing van één wedstrijd moeten uitzitten. Dat betekent dat Regeer zaterdag niet in actie zal komen tegen FC Groningen.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax begint zaterdagmiddag om 16.30 uur. 

