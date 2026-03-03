Ajacied pakt vijfde gele kaart en is geschorst tegen FC Groningen

Regeer kreeg afgelopen zondag tegen PEC Zwolle (0-0) zijn vijfde gele kaart van het seizoen en zal dus een schorsing van één wedstrijd moeten uitzitten. Dat betekent dat Regeer zaterdag niet in actie zal komen tegen FC Groningen.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax begint zaterdagmiddag om 16.30 uur.