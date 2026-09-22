Ajacied raakt geblesseerd en moet nationale ploeg verlaten

Kasper Dolberg heeft het trainingskamp van de nationale ploeg van Denemarken moeten verlaten. De spits van Ajax is geblesseerd geraakt.

Dolberg was opgeroepen voor de nationale ploeg voor de aankomende Nations League-wedstrijden, maar zal niet in actie komen. De aanvaller heeft dinsdag een knieblessure opgelopen en zal terugkeren naar Amsterdam.

Het is nog niet duidelijk hoelang Dolberg uit de roulatie zal zijn. Ajax speelt na de interlandperiode tegen NEC, Hajduk Split en FC Groningen.