Ajacied rekent niet op WK-deelname: "Heb mijn vakantie al geboekt"

De datum van de bekendmaking van de WK-selectie van Oranje komt dichterbij, maar daar zal normaal gesproken niet de naam van Klaassen op staan. "Ik heb niks gehoord. Maar daar had ik ook niet op gerekend, hoor", vertelt hij in Rondo van Ziggo Sport.

Klaassen, die 41 interlands achter zijn naam heeft staan, benadrukt wel nooit te bedanken voor het Nederlands elftal. "Dat zou ik ook nooit doen, maar ik ben ook wel realistisch genoeg om te bedenken dat ik niet bij die 55 zou zitten", aldus de Ajacied over de 'voorselectie' die Ronald Koeman bij de FIFA moet inleveren. "Ik heb er niet op gerekend en heb mijn vakantie al geboekt."