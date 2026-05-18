Ajacied rekent niet op WK-deelname: "Heb mijn vakantie al geboekt"
Davy Klaassen verwacht geen oproep van het Nederlands elftal komende zomer. De middenvelder van Ajax heeft zijn vakantie al geboekt.
De datum van de bekendmaking van de WK-selectie van Oranje komt dichterbij, maar daar zal normaal gesproken niet de naam van Klaassen op staan. "Ik heb niks gehoord. Maar daar had ik ook niet op gerekend, hoor", vertelt hij in Rondo van Ziggo Sport.
Klaassen, die 41 interlands achter zijn naam heeft staan, benadrukt wel nooit te bedanken voor het Nederlands elftal. "Dat zou ik ook nooit doen, maar ik ben ook wel realistisch genoeg om te bedenken dat ik niet bij die 55 zou zitten", aldus de Ajacied over de 'voorselectie' die Ronald Koeman bij de FIFA moet inleveren. "Ik heb er niet op gerekend en heb mijn vakantie al geboekt."
'FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor duel met Ajax'
Peter Bosz reageert: "Of Ajax mij heeft proberen te polsen?"
Garcia krijgt vraag over toekomst bij Ajax: "Wat denk je zelf?"
Ajacied rekent niet op WK-deelname: "Heb mijn vakantie al geboekt"
'Groep Ajax-fans valt vijf Feyenoord-supporter aan': "Heel triest"
Klaverboer na waterballet met Ajax: "Heb dit nog nooit meegemaakt"
Tika de Jonge legt uit: "Ik hoopte al op Ajax als tegenstander"
Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"
Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"
Klaassen over dubieuze slotfase: "Dat is aan de heren in Zeist"
VIDEO | PSV-supporters vieren feest: "Helemaal niets in Amsterdam"
Oscar Garcia kritisch: "Voor mij is het een duidelijke penalty"
Steur zeer teleurgesteld: "Ajax hoort geen play-offs te spelen"
'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'
Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen
Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"
Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"
Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"
Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld
Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"
Robin Veldman legt uit: "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken"
Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"
Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"
Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren
Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax
Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"
Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"
Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"
Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"
Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"