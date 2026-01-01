HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajacied rekent op het Nederlands elftal: "Daar ga ik wel vanuit"

Gijs Kila
bron: Viaplay
Denzel Dumfries, Wout Weghorst, Owen Wijndal, Kasper Dolberg en Anton Gaaei
Denzel Dumfries, Wout Weghorst, Owen Wijndal, Kasper Dolberg en Anton Gaaei Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst gaat ervan uit dat hij in de tweede seizoenshelft weer terugkeert bij het Nederlands elftal. Dat vertelt de 33-jarige spits van Ajax in de uitzending van Viaplay rond het WK darts.

Weghorst kampt sinds begin december met een enkelblessure, die ernstiger bleek dan aanvankelijk gedacht. Daardoor miste hij vijf wedstrijden van Ajax. Trainer Fred Grim gebruikte Kasper Dolberg als vervanger, en de Deen deed het naar behoren.

Desondanks heeft Weghorst vertrouwen in zijn terugkeer na de winterstop. Aan het einde van de uitzending vraagt presentator Bart Nolles: "We gaan je zien in de Eredivisie en in de Champions League. Ook in het Nederlands elftal?" “Zeker." "Oh, dat weet je al zeker?" "Nou, daar ga ik wel vanuit."

De spits is, mits fit, doorgaans een vaste waarde bij Oranje. Weghorst moest de interlandperiode van november laten schieten vanwege een lichte blessure. Zijn laatste optreden voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman dateert van 12 oktober, toen hij thuis inviel tegen Finland.

Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Nederlands elftal
