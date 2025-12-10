Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajacied schrijft afscheidsbericht: "Speciaal plekje in mijn hart"

Amber
bron: Instagram
Gaston Avila
Gaston Avila Foto: © BSR Agency

De kans is groot dat Gaston Avila in januari terugkeert naar Ajax. De verdediger heeft via Instagram afscheid genomen van de supporters van Fortaleza, de club waar hij tot eind 2025 op huurbasis zou spelen.

Avila werd afgelopen januari door Ajax voor een jaar verhuurd aan de Braziliaanse club. In Fortaleza kwam de Argentijn veel aan spelen toe; vooral in de tweede seizoenshelft was hij een vaste basisspeler. In totaal kwam hij tot 34 duels, maar hij kon niet voorkomen dat de ploeg degradeerde. Door die degradatie lijkt de koopoptie die Fortaleza op hem had niet te worden gebruikt, waardoor een terugkeer naar Amsterdam voor de hand ligt.

Op Instagram richtte Avila zich al tot de fans van Fortaleza. "Het is lastig om uit te drukken wat ik voel, want het is een moeilijke tijd voor iedereen. Bedankt voor de manier waarop jullie me hebben ontvangen en ik wil dat jullie weten dat jullie altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Bedankt Fortaleza, dat jullie me een kans hebben gegeven toen veel mensen de deur dicht deden."

Een toekomst bij Ajax lijkt echter onwaarschijnlijk. Avila behoort tot de spelers die in 2023 door Sven Mislintat werden aangetrokken, en door zijn salaris zou Ajax hem liever elders onderbrengen. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot de zomer van 2028.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Qarabag!

Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Marco van Basten

Marco van Basten ziet: "Ajax probeert nu ook wat wilde sprongen"

0
Takehiro Tomiyasu

ESPN komt met details over Tomiyasu-deal: 'Ajax bedingt optie'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Gaston Ávila
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd