Ajacied schrijft afscheidsbericht: "Speciaal plekje in mijn hart"

De kans is groot dat Gaston Avila in januari terugkeert naar Ajax. De verdediger heeft via Instagram afscheid genomen van de supporters van Fortaleza, de club waar hij tot eind 2025 op huurbasis zou spelen.

Avila werd afgelopen januari door Ajax voor een jaar verhuurd aan de Braziliaanse club. In Fortaleza kwam de Argentijn veel aan spelen toe; vooral in de tweede seizoenshelft was hij een vaste basisspeler. In totaal kwam hij tot 34 duels, maar hij kon niet voorkomen dat de ploeg degradeerde. Door die degradatie lijkt de koopoptie die Fortaleza op hem had niet te worden gebruikt, waardoor een terugkeer naar Amsterdam voor de hand ligt.

Op Instagram richtte Avila zich al tot de fans van Fortaleza. "Het is lastig om uit te drukken wat ik voel, want het is een moeilijke tijd voor iedereen. Bedankt voor de manier waarop jullie me hebben ontvangen en ik wil dat jullie weten dat jullie altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Bedankt Fortaleza, dat jullie me een kans hebben gegeven toen veel mensen de deur dicht deden."

Een toekomst bij Ajax lijkt echter onwaarschijnlijk. Avila behoort tot de spelers die in 2023 door Sven Mislintat werden aangetrokken, en door zijn salaris zou Ajax hem liever elders onderbrengen. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot de zomer van 2028.