Ajacied schrikt zich een ongeluk: "Vuurwerkpijlen ontploffen"

Aaron Bouwman kende dinsdag een middag om niet snel te vergeten. De 18-jarige verdediger maakte tegen FC Groningen de 2-0 en daarmee zijn eerste doelpunt voor het eerste elftal van Ajax. In een gesprek met ESPN kijkt hij terug op zowel het duel als de gestaakte wedstrijd van zondag.

Interviewer Cristian Willaert opent met de stevige tackle van Bouwman op Thom van Bergen in de tweede helft. Bouwman begrijpt de commotie, maar legt uit wat er gebeurde: "Ik ging wel voor de bal, natuurlijk. Ik was net iets te laat, maar ik moest de overtreding daar wel maken, anders was hij weg."

Na rust zorgde Bouwman voor de tweede Ajax-goal van de avond. Over zijn treffer is hij duidelijk: "Ik zou sowieso naar de eerste paal komen, dat was de bedoeling. Ik verlengde de bal goed. Het is eigenlijk dezelfde goal als die ik voor Jong Ajax (tegen FC Eindhoven, red.) maakte. Een belangrijk doelpunt. Welke mooier was? Ik denk die tegen FC Eindhoven."

Zondag stond Bouwman ook op het veld toen scheidsrechter Bas Nijhuis de wedstrijd stillegde vanwege vuurpijlen die vanaf de F-Side richting het veld werden geschoten. Het moment maakte indruk op hem. "Het is natuurlijk even schrikken als je daar staat. Je ziet opeens allemaal vuurwerkpijlen naast je ontploffen. Ze kwamen aardig dichtbij. Dat maak je niet altijd mee, dus dat was wel even schrikken", aldus de Ajacied.