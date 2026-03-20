Ajacied slachtoffer van miscommunicatie: "Dat was niet het plan"

Max
bron: Voetbal International
Oscar García langs de lijn in de Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Maher Carrizo moet vooralsnog geduldig zijn bij Ajax. De winteraanwinst viel slechts twee keer in voor de Amsterdammers. 

Marijn Beuker schetste bij de komst van Carrizo dat hij rustig de tijd zou krijgen om te acclimatiseren bij Ajax en eerst ook minuten voor Jong Ajax zou kunnen maken. Volgens Oscar Garcia, die onlangs van Jong Ajax naar de hoofdmacht werd doorgeschoven, zit de vork echter anders in de steel. "Dat was niet het plan", vertelt hij vrijdag op de persconferentie. "Toen ik trainer van Jong Ajax was, heeft niemand mij verteld dat hij voor ons beschikbaar zou kunnen zijn. Hij is een first team player."

Ook Garcia deed in zijn eerste wedstrijd bij Ajax 1 nog geen beroep op Carrizo. "Hij is één van de voorbeelden, waarom ik me wat schuldig voelde voor een aantal spelers, want hij traint heel goed", verzekert de Spaanse oefenmeester. "De spelers die speelden, hebben het nu eenmaal fantastisch gedaan. Maar dat komt ook, omdat de andere spelers heel goed getraind hebben, en zo de starters gepusht hebben om op hun best te zijn."

