'Ajacied staat in de belangstelling van twee Eredivisie-clubs'

Tristan Gooijer staat opnieuw in de belangstelling van Eredivisie-clubs. De 20-jarige verdediger van Ajax, die terugkeert van een zware knieblessure, wordt volgens Omrop Fryslân gevolgd door zowel NEC als SC Heerenveen.

De Friezen zoeken nog versterking op de rechtsbackpositie en zien in Gooijer een geschikte kandidaat. "Tristan Gooijer is een serieuze optie", stelt journalist Roelof de Vries in de podcast Het Sportpaleis. "Dat kan zowel huur als koop zijn, beide zijn opties."

Ajax verlengde onlangs het contract van Gooijer tot medio 2029, maar staat mogelijk toch open voor een verhuur of verkoop. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan PEC Zwolle, waar hij direct na zijn eerste wedstrijd langdurig uitviel.

Voor zijn blessure kwam Gooijer vijftig keer uit voor Jong Ajax en speelde hij dertien wedstrijden in het eerste elftal. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 1,5 miljoen euro.