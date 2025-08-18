Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajacied staat in de belangstelling van twee Eredivisie-clubs'

Gijs Kila
bron: Het Sportpaleis
Branco van den Boomen en Tristan Gooijer
Branco van den Boomen en Tristan Gooijer Foto: © BSR Agency

Tristan Gooijer staat opnieuw in de belangstelling van Eredivisie-clubs. De 20-jarige verdediger van Ajax, die terugkeert van een zware knieblessure, wordt volgens Omrop Fryslân gevolgd door zowel NEC als SC Heerenveen.

De Friezen zoeken nog versterking op de rechtsbackpositie en zien in Gooijer een geschikte kandidaat. "Tristan Gooijer is een serieuze optie", stelt journalist Roelof de Vries in de podcast Het Sportpaleis. "Dat kan zowel huur als koop zijn, beide zijn opties."

Ajax verlengde onlangs het contract van Gooijer tot medio 2029, maar staat mogelijk toch open voor een verhuur of verkoop. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan PEC Zwolle, waar hij direct na zijn eerste wedstrijd langdurig uitviel.

Voor zijn blessure kwam Gooijer vijftig keer uit voor Jong Ajax en speelde hij dertien wedstrijden in het eerste elftal. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 1,5 miljoen euro.

Gerelateerd:
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mats Deijl tegen Ajax

Mats Deijl: "Vond ons in fases echt een stuk beter dan Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Tristan Gooijer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 2 8 6
2 Feyenoord 2 3 6
3 PEC Zwolle 2 3 6
4 Ajax 2 2 4
5 PSV 1 5 3
6 FC Utrecht 1 4 3
7 AZ 1 3 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd