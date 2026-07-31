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Ajacied staat op onder Míchel: "Het doel is kampioen worden"

Max
bron: Voetbal International
Oscar Gloukh is de gevierde man
Oscar Gloukh is de gevierde man Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh was donderdagavond de grote man bij Ajax. De middenvelder maakte een hattrick tegen Vojvodina (4-1). 

Gloukh kwam een jaar geleden naar Ajax, maar kende een moeilijke eerste seizoen in Amsterdam. "Vorig jaar was mentaal heel zwaar", geeft hij toe in gesprek met Voetbal International. "En dat met drie verschillende trainers, waardoor alles telkens veranderde."

De middenvelder wil zich dit seizoen laten zien. "Vorig jaar heb ik op zoveel posities gespeeld, nu heb ik een duidelijke rol. Ik weet wat ik moet doen, alles is duidelijker", vervolgt de Israëliër. "Ik speel nu meer in de as en ik heb daar meer vrijheid. En ik sta wat hoger op het veld, waardoor ik ook vaker in de gelegenheid kom om te scoren. Ik voel me comfortabeler in deze rol."

Gloukh legt de lat voor het nieuwe seizoen hoog. "Het eerste doel is natuurlijk om kampioen te worden, dat is het belangrijkste, voor iedereen. En dan heb ik uiteraard ook mijn eigen doelen: goals, assists. En om ook voor de andere prijzen te gaan met Ajax", besluit hij. 

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