Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19
Oranje Onder 19 heeft ook de tweede EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. De leeftijdsgenoten uit Kazachstan werden met 2-1 verslagen.
Namens Ajax stonden talenten Valentijn van der Velde, Jinairo Johnson, Aaron Bouwman en Lucas Jetten in de basis. Johnson zorgde na een halfuur spelen zelfs voor de 2-0. Mylo van der Land en Luca Messori vielen de tweede helft nog in.
Oranje Onder 19 begint de kwalificatiereeks dus goed met twee overwinningen. Volgende week dinsdag staat een wedstrijd tegen Ierland op het programma.
