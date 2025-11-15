Kick-off
Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

Max
bron: Ajax1

Oranje Onder 19 heeft ook de tweede EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. De leeftijdsgenoten uit Kazachstan werden met 2-1 verslagen. 

Namens Ajax stonden talenten Valentijn van der Velde, Jinairo Johnson, Aaron Bouwman en Lucas Jetten in de basis. Johnson zorgde na een halfuur spelen zelfs voor de 2-0. Mylo van der Land en Luca Messori vielen de tweede helft nog in. 

Oranje Onder 19 begint de kwalificatiereeks dus goed met twee overwinningen. Volgende week dinsdag staat een wedstrijd tegen Ierland op het programma. 

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
