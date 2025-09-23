Ajacied valt niet op in Amsterdam: "NIemand herkende die gozer"

Pim Sedee vertelt in Kick-off van de Telegraaf dat hij de verdediger van Ajax laatst tegenkwam. "Ik deed laatst boodschappen in Amsterdam en Lucas Rosa komt daar aangelopen", begint de presentator. "Niemand herkende die gozer. Het was een hele mooie spelersvrouw, met een buggy. En ik denk: Hey, dat is Lucas Rosa. Natuurlijk herkende ík hem wel. Die jongen doet daar gewoon boodschappen en niemand wil een handtekening of zo."

Volgens Marcel van der Kraan is dat niet zo bijzonder. Zo fietste Jordan Henderson vorig seizoen ook 'gewoon' met een bakfiets door Amsterdam. “Lucas Rosa kan daarentegen gewoon door Amsterdam lopen en iedereen denkt: het zal allemaal wel", besluit Sedee.