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Ajacied verbaast Ron Jans: "En dan ga je een biertje drinken..."

Stefan
Ron Jans
Ron Jans Foto: © BSR Agency

Ajax was zaterdagavond met 1-5 te sterk voor Fortuna. Na afloop grapte hoofdtrainer Míchel Sánchez dat hij hoopte dat er bier in de spelersbus zou zijn, maar die opmerking begrijpt Ron Jans bepaald niet.

"Ik heb het afgeschaft", reageert Jans bij NOS Studio Sport Voetbal, waarna hij de uitspraak 'opvallend' noemt. "Dat moet er eigenlijk uit. Zeker als je een druk Europees programma hebt, waarin je er alles aan doet om te herstellen en dan ga je een biertje drinken in de bus."

Als trainer van FC Utrecht wilde Jans geen bier in de spelersbus zien. "Dat doen ze dan maar stiekem als de trainer het niet zit. Ik wilde het niet meer hebben bij Utrecht. Misschien hebben ze gezegd dat 'bier', cola betekent in het Engels", besluit Jans grappend over het gebrekkige Engels van Míchel Sánchez.

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