'Ajacied vermoedt opzet bij Feyenoord': "Ik weet hoe ze denken"

Door een zege van PSV en de nederlaag van Ajax is de strijd om de titel weer volledig open. In Amsterdam overheersen gemengde gevoelens.

AT5 peilde de stemming in de hoofdstad, kort nadat Feyenoord in blessuretijd onderuitging tegen PSV. Onder de Ajacieden was de teleurstelling voelbaar. Een fan reageerde voor de camera: "Feyenoord heeft ons weer niet geholpen. Of ze het nou expres hebben gedaan in de laatste minuut, ik vraag het me af. Ze gingen niet meer winnen, dus voor hen kan het niet zoveel boeien. Mijn zwager is Feyenoorder, ik weet een beetje hoe ze denken. Heel jammer", besluit hij.